Bakan Yanık: Bizi eleştirenler kendi teşkilatları içindeki tacizlere sessiz kalmıştır

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, bakanlığa dönük istismara sessiz kalındığı yönündeki eleştirileri hedef aldı.

Bakan Derya Yanık, çocuk istismarı ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Olay bize intikal ettikten sonra mağduru kurumlarımızda koruma altına almışız. Burada eğitimler aldı aşçılık ve İngilizce öğrendi. Mağdurun ihtiyacı olan her şeyi karşılamışız. Davayı en başından beri müdahil olarak takip ettik. Biz bakanlık olarak korunacak olan çocuktur, kadındır, mağdurdur. Bizi eleştirenler kendi teşkilatları içindeki tacizlere sessiz kalmıştır."

Öte yandan Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller 'Siz sustunuz biz susmayacağız' yazan pankartlar açtı. Yanık'ın açıklamaları sırasında CHP'li kadın milletvekillerinin açtığı pankartlarda "Siz sustunuz biz susmayacağız", "Sessiz Kalma" şeklinde cümlelerin yazdığı görüldü.