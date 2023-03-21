Bakan Yanık: 411 çocuğumuzun depremde vefat ettiğini tespit ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen Malatya'ya gitti.

DHA'da yer alan habere göre, Kayısı Lisanslı deposunun bulunduğu alandaki Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) deposunda yapılan çalışmaları inceleyen Yanık, Beydağı konteyner kent alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Malatya’dayız. Hem çadır kentlerimizi ziyaret ettik, hem Bakanlığımızın kuruluşlarımızdan çocuk evleri sitemizi ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ayni yardım depolarımızı ziyaret ettik. Çadır kentlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştık" diye konuştu.

Refakatsiz çocuklarla alakalı olarak Yanık, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan 1718’ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz, halihazırda mevcut kuruluş bakımında olup da hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42’ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmı ailelerine bilgisini bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz."