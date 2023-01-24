Bakan Varank'tan gençlere çağrı: 'Kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' kapsamında TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri 'kendi işlerinin patronu' olmaya çağırdı. Varank, konuya ilişkin, "Cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin, kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin, yani kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya bir çalışın" dedi.

'Gençlere öncelikli tavsiyem girişimci olmaları'

Bir araya geldiği gençlerin kendisine "Ben nerede istihdam edilebilirim, nerede ne yapabilirim?" şeklinde sorular yönelttiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu sohbette kendilerine ilk gündem maddesi olarak şunu söylüyorum: 'Bakın sizler daha gençsiniz. Onun için cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin, kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin, yani kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya bir çalışın. Olmazsa sonra bir yerde çalışmak için gayret gösterirsiniz.'

Emin olun devletimizin girişimcilik alanında çok fazla desteği var. Girişimci olmak isteyen her bir vatandaşımıza farklı alternatifler sunuyoruz. Gençlerimiz başta olma üzere vatandaşlarımızın girişimciliği denemesini, kendi şirketlerini kurarak önce cesaretle yola başlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu manada buradaki gençlerimize de birinci tavsiyem bu."