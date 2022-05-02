Bakan Varank'tan 'enflasyon' açıklaması: 'Sıkıntıların farkındayız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin İstanbul'da açıklamada bulundu.

Varank, “Sosyal devlet anlayışını bu ülkeye kazandırmış bir iktidar olarak tabi ki sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını gidermek için elimizden gelen ne varsa bunu yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunu lafla değil icraatla yapıyoruz. Özellikle enflasyondaki sıkıntıların farkındayız. Şunu da bilmeyiz bu sıkıntıların büyük bir çoğunluğu yurtdışındaki gelişmelerden kaynaklı. Geçen yıl 55 milyar dolar enerji faturası ödedik. Doğalgaza, petrole para ödedik neden? Burada vatandaşlarımız onları kullanabilsin diye. Bu sene enerji faturamız 85 milyar dolara çıkacak. Bunun yanında emtia fiyatlarında çok büyük oynaklıklar var. Bunları vatandaşlarımıza her ne kadar en düşük seviyede yansıtmaya çalışsak da maalesef biz de etkileniyoruz. Ama Allah’ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarının gelmesiyle fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz. Çok daha güzel bir ülkeye inşallah hep birlikte kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

'Ülkemizi en büyük 10 ekonomiden bir tanesi yapacağız'

"Bize güvenmeye devam edin. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenmeye devam edin" diyen Varank, "Katma değerli üretimle ülkemizi en büyük 10 ekonomiden bir tanesi yapacağız” ifadelerine yer verdi.