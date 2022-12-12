Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e: Biraz beleşçi geldi bana

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG otomobili ile geldi.

Genel Kurul’daki sunumu öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Varank’a, TOGG’un Meclis’te kalması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Belli ki Sayın Bakan bugün TOGG konuşulsun istiyor. TOGG Meclis’e gelmiş. Ne getirdiyse, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi, hediye de geri alınmaz. Onu da Meclis'te bırakın.”

Meclis çıkışı Bakan Varank'a CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in teklifi sorulunca, "Özgür Özel biraz beleşçi geldi bana. Arabayı istiyorsa parasını verir alır. Ben öyle yapacağım. Özgür Özel'in de öyle yapması lazım" dedi.