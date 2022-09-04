Bakan Varank'ın kuzenine 208 milyon TL'lik ihale

Emlak Konut, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi arazisine AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a inşa ettirdiği Merkez Ankara projesi için bir ihale daha düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; kamuya ait olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 31 Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Emlak Konut’un “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenlediği, HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon TL’lik bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, iki ortağı bulunan HB Grup İnşaat şirketinin ortaklarının Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtildi. Şirketin patronlarından Sedat Varank'ın ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın amca çocuğu olduğu aktarıldı.