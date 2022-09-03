2.5 milyarlık ihale yapıldı, ne yapılacağı sır gibi saklanıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 6 Temmuz 2022 günü gizli saklı bir ihale gerçekleştirdiği sonradan ortaya çıktı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, yine AKP'nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu'nun 21-b pazarlık usulü tercih edilmişti. Bu nedenle ihale ilanı yayınlanmadı. Böylece tam 2 milyar 800 milyon lira yaklaşık maliyet hesaplanan “Sabiha Gökçen Havalimanı 3 Etap İşler Yapım” başlıklı ihaleden kimsenin haberi olmadı.

Neticede ihale, özel olarak davet edilen Silahtaroğlu Mühendislik ve Ek-Pet adlı şirketler ihaleyi 2 milyar 739 milyon 948 bin 282 liraya verildi. 8 Ağustos'ta da sözleşme imzalandı. 12 Ağustos’ta yer teslimi yapıldı. İş bitim tarihi dahi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Ancak Türkiye'nin en yoğun trafiğe sahip Sabiha Gökçen Havalimanı için yapılan “3. Etap İşler Yapım” başlıklı projede ne yapılacağı kamuoyuna açıklanmadı. 21-b usulünün olağanüstü ve önceden öngörülemeyen haller için sağladığı imkanlardan yararlanılarak detaylar bir yana projenin ne olduğu bile saklandı.

Haberde başta DHMİ olmak üzere ilgili tüm kurumlara sorulan soruların hepsinin yanıtsız kaldığı ifade edildi. Sonuçta sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı büyük havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2.5 milyarlık işin ne olduğu sır gibi saklanıyor.

“3. Etap Yapım İşleri”, bu büyüklükte bir projenin olması gereken bakanlığın ya da Cumhurbaşkanlığının yıllık yatırım planlarında da görünmüyor.