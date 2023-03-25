Bakan Varank: Sanayi bölgelerinde deprem hasarı 170 milyar TL

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) patronlara seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak, burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan makine ve malzemeyi Türkiye'nin dört bir yanından tedarik ederek bölgeye yönlendirdiklerini belirten Varank, destek olan sanayicilere teşekkür etti.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar meydana geldiğini aktaran Varank, "Deprem bölgesindeki OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600 tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz." bilgisini verdi.