Bakan Varank: Muhalefet projelerimizi engellemeseydi İran’daki gaz sorunu yaşanmayacaktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gaz kesintisi için de muhalefeti suçladı.

Eenerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını öne süren Varank, “İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran’dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık” dedi. (İHA)