Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ağının insansız hava araçlarının (İHA) iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda kullanılmak üzere karayolu ağında fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit edildi. Bu kesimler arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirlendi.

İlk uygulama Manisa-Balıkesir yolunda

Projenin ilk uygulaması Manisa-Balıkesir karayolunda gerçekleştirildi. AKINCI ve Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları, 12 Kasım'da düzenlenen deneme kapsamında karayoluna iniş ve kalkış yaptı.

Uygulama öncesinde yol ve çevresinde çeşitli fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, yol kenarında üç ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturuldu. İHA ve SİHA'ların iniş ve kalkışını kolaylaştırmak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluk söküldü, 45 trafik işaret levhası kolayca sökülebilir hale getirildi.

Deneme sırasında karayolu 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı.

Askeri kullanım için altyapı hazırlığı

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda; Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar işbirliğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan, karayolu altyapısının yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılmasının önem taşıdığını savundu.

Belirlenen 52 yol kesiminin hangi bölgelerde bulunduğuna ilişkin ayrıntılı bir liste ise açıklamada paylaşılmadı.

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