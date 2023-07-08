Bakan Tunç cezaevine kimlerin dönmeyeceğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Anayasa'da da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını belirten Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi" dedi.

Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" açıklamasında bulundu.

Tunç ayrıca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Eylül ayında yayımlanacağını söyledi.