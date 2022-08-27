Bakan 'Tahıl Koridoru' kapsamında kaç ton yük taşındığını açıkladı

22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından İstanbul'da imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında bugüne kadar Ukrayna'dan 984 bin ton yük taşındığı belirtildi.

Deniz Ticaret Odasının 40. Yıl Gala Yemeği'nde tahıl koridoruna ilişkin bilgiler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasında çok önemli bir yer edinen 'Tahıl Koridoru' Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle ilgili kurumlarımızla iş birliğiyle çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlarından yüklü olarak kalkış yaptı. Söz konusu gemiler ile 9 farklı çeşit yük taşındı. Bu gemilerin 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi.

Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur. Türkiye limanlarında gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 228 bin 971 tondur.

Yani toplam yükün yüzde 27'si bizim limanlarımıza gelmiştir. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler için de girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor."