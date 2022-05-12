Bakan Soylu’nun sözlerine suç duyurusu

CHP Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin TCK'nın 309.'ncu ve 216.'ncı maddelerine göre suç unsuru taşıdığını ifade ederek Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ile partililerin katılımlarıyla Manisa Adliye binasının önünde basın açıklaması yapıldı.

Sözcü'den İlker Kılıçarslan'ın haberine göre, Manisa Adliye binasının önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerinin bir suç unsuru taşıdığını ifade etti.

Gürtunca şunları söyledi:

"Tüm yargıçlara ve savcılarımıza sesleniyoruz. Bu bir suçtur. 15 Temmuz planını kim yaptıysa bunun açığa çıkarılması için gerekli araştırmayı yapın diyoruz. Süleyman Soylu'ya diyoruz ki, yasal sınırlar içerisinde biz buradayız. Kuştan korkan darı ekmez. Yasal sınırlar içerisinde gereken neyse yapsın. Biz demokrasi güçleri olarak bu davanın arkasındayız."

Basın açıklamasının ardından CHP Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları parti avukatlarıyla birlikte suç duyurusu dilekçelerini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Soylu, "Kaos planı çıkaracaklar ya hepimiz bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla" demişti.