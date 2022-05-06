Süleyman Soylu: 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in programında söyledikleri tartışılmaya devam ediyor.

Gürses'in "Sayın Bakan 'kaos planı' iddiası var bir de; Osman Kavala kararı, Gezi'nin tekrar gündeme gelmesi ve sığınmacıların, üçünün tekrar gündeme gelmesi bağlantılı deniyor" sözleri için Soylu, "Bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Hepsi bu kadar. Kaos planı çıkaracaklar ya hepimiz bekliyoruz. Kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı, yeni Sorosları, yeni Soros'un Kavalaları'nı bekliyoruz" diye konuştu.

Soylu, aynı programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" demişti.