Bakan Soylu'nun soruşturma izni vermediği AKP'li Göksu: Haberim yok

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İçişleri Bakanlığı’nın kendisi hakkında soruşturma izni verilmemesine dair iddiaları ilk kez duyduğunu söyledi.

Göksu’ya, dün akşam TV100’de katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile kendisi hakkında soruşturma izni verilmemesi soruldu. Göksu, "Haberim yok, ne zaman olmuş" yanıtını verdi.

'Suç duyurusunda bulunulmuş ama yürütülen işlem yok'

Göksu, "İlk defa sizden duydum ben böyle bir şeyi" derken gazeteci Gürkan Hacır’ın konuyu açıklamasının ardından "Orada bir defa suç unsuru yok ki. Biz belediye olarak kanunun bize verdiği yetkiyi kullanarak ne yapmışız, TÜRGEV’e yurt yapmışız. Benim bildiğim suç duyurusunda bulunulmuş ama yürütülen işlem yok. TÜRGEV'e yurt yapmak ne zamandan beri suç oldu?" dedi.

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili yapılan suç duyurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile "işleme konulmama kararı" verilmişti.