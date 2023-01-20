Bakan Soylu AKP’li Tevfik Göksu'nun yargılanmasına izin vermedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu dava yağmuruna tutup, 8-10 yıl önceki ihaleleri dahi incelettirirken AKP’li belediye başkanlarının yargılanmasına izin vermiyor. Soylu’nun, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen’in ardından Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu’nun da yargılanmasına izin vermediği açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Esenler Belediye Meclisi’nin 2021 yılı şubat ayı oturumlarında, belediye ait 5 katlı ve toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip bina, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Bina “Özel TÜRGEV Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu” olarak faaliyet göstermeye başladıktan sonra binanın giriş katının, vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmesi tartışmalara neden olmuştu.

TÜRGEV kiraya verdi

Esenler CHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, belediye mülkünün usulsüz olarak kullanılması nedeniyle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda belediye taşınmazının tahsis amacı dışında kullanıldığı halde tahsis işlemini iptal etmeyen Esenler Belediye Başkanlığı ve belediye mülkünü bedelsiz tahsis ederek görevini kötüye kullanan, kamu zararına neden olan ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

Zarara uğratıldı

Suç duyurusunda, TÜRGEV'e tahsis edilen binanın zemin katının vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmesinin tahsis amacına aykırı olduğuna vurgu yapılarak, tahsisin iptal edilmesi gerekirken Esenler Belediyesi’nin hiçbir işlem yapmadığı ifade edildi.

“Belediye başkanı ve ilgililer tahsis işlemi ile kamu zararına neden olmuşlardır” denilen suç duyurusunda şu ifadeler de yer aldı:

“Esenler Belediyesi 5 bin 250 metrekare taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanmak yerine bir vakfa tahsis ederek belediyeyi zarar uğratmıştır. Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerden en azami ölçüde faydalanmalarının sağlanması gerekirken zemin katı börekçiye kiraya vererek kazanç elde etmektedir”

Soylu’nun imzası var

CHP’li Şahin’in 18 Şubat 2022’de yaptığı suç duyurusunda, yaklaşık bir yıl sonra, 2 Ocak 2023 tarihinde yanıt verildi. İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında, “Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanın hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığına” hükmedildiği belirtildi. Suç duyurusu hakkında “işleme konulmama kararı” verildi. Belgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un ve İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan’ın imzasının yer aldığı görüldü.