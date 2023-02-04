Bakan Soylu'dan Akşener'e: Hiç güvenilmez

Aydın Atatürk Meydanı'nda "toplu açılış töreni"nde düzenlenen AKP mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu.

Etrafının "ateş çemberi"ne çevrildiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Suriye'den Irak'a, Afganistan'dan Pakistan'a, Yemen'den Filistin'e, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar etrafımızdaki coğrafyayı ve kardeşlerimizi yoksulluğa ve mahzunluğa ittiler. Yapmadıkları kalmadı. İstedikleri bir tek şey vardı, Anadolu coğrafyası ayakta durmasın, bu büyük millet ayakta durmasın. Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Başbakanı olduğunda, bu ülke on gün sonrasını, bir ay sonrasını göremiyordu."

'Biz Akşener'e hiç güvenmezdik'

Konuşmasının devamında altılı masayı ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Soylu, Akşener ile daha önce siyaset yaptığını hatırlatıp "Doğru Yol'da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. 'Hangi gün satacağım' diye bekliyor. Hiç güvenilmez" diye konuştu.

'Erdoğan için diz çökecekler ve sıraya girecekler'

Erdoğan'ın "insanlığın ümidi ve sevgilisi" olduğunu öne süren Soylu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs akşamı ne olacak biliyor musunuz? Dünyada şimdi tezgah kuruyorlar, büyükelçiliklerini, konsolosluklarını kapatıyorlar ya onların liderleri, siz gümbür gümbür sandıkları doldurduktan sonra Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşup 'Tebrik etmek istiyorum' diye sizin gücünüzün sayesinde diz çökecekler ve sıraya girecekler." (AA)