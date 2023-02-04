İşçi servis minibüsü buzlanan yolda devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da saat 08.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Aksaray Organize Sanayi'ndeki bir fabrikaya işçileri taşıyan Hasan Kahraman (35) yönetimindeki minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi.

DHA'nın haberine göre, kazada araçta bulanan 10 kişiden Suriye uyruklu Hüseyin Elkadir (21) ile kardeşi Ahmet Elkadir (16) yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.