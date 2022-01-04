Bakan Soylu talimat verdi: İl tanıtım günleri düzenleme yetkisi belediyelerden valiliklere geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla belediyelerin düzenlediği il tanıtım günlerini düzenleme yetkisi valiliklere verildi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda son dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden ilin genelini ilgilendirecek il tanıtım günlerinin yapıldığı belirtilirken, bu durumun dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı savunuldu.

Bundan sonra bu etkinlikler, valiler başkanlığında toplanan İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve gerçekleştirilecek. Soylu tarafından verilen talimatta açık bir şekilde Valilerin başkanlığında toplanan İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp yapılması kararlaştırılmayan hiçbir faaliyetin il tanıtım günleri adıyla gerçekleştirilmesine izin verilmemesi belirtildi.

Bakanlığın bu kararına neden olarak ‘dağınıklık ve kaynak israfı’ gösteriliyor. Çalışmaların tüm aşamalarında artık valiliklerden izin alınacak, gerekli şartları taşımayan hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek.

İl tanıtım günleri, illerin tarihi, kültürel, folklorik değerlerini büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara duyurmayı, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İstanbul’da uzun süredir düzenlenen etkinliklerin ev sahipliğini İBB yapıyordu.

En son kasım ayında Yenikapı’da Sivas, Maltepe’de Çorum il tanıtım günleri düzenlenmişti. Bu etkinlikler, insanların hem yöresel yemekleri tattığı, hem o ilin tarihi, kültürel geçmişiyle ilgili söyleşilerin düzenlendiği etkinlikler olarak biliniyor.