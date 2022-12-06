Bakan Soylu Taksim saldırısında kullanılan bombanın sosyal medyadan yaptırıldığını iddia etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuşma yaptı.

Soylu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, "Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiği, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun, hem bombayı yerleştiren, koyan hem de bombayı imal eden ile cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, bilgiyle çalışır. Kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. Yani ilk verilen ifadelerde 'ben bilmiyorum, ben bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri elbette gerçeği yansıtmıyor" değerlendirmesinde bulundu. (AA)