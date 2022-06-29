Bakan Soylu şikayet etti: RTÜK'ten kanallara para cezası

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çok sayıda kanala ceza geldi. RTÜK Halk TV'nin "Kadraj" adlı programında “Van Başkale’de Tartışmalı Görüntü” başlıklı habere ilişkin yayın konukları Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk ve Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın söylemleri yaptırım getirdi. Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, ...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği belirtildi. Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olarak katıldığı “Mesele” isimli programda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isteğiyle yayıncı kuruluşa yaptırım uygulandı.

KRT'de ise yine Soylu'nun şikayetiyle, Bahadır Özgür, Mustafa Hoş, Hakkı Özdal ve Ayşen Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı “Olağan İşler" programında kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından "Sedat Peker’in açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT’ye yüzde 3 para cezası kesildi. Oysa cezalandırılan yayınlarda Peker’in iddialarının araştırılmaması, soruşturulmaması eleştiriliyor. RTÜK cezasını Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü' gerekçesine dayandırdı. Kararlar oy çokluğuyla alındı. Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık" diye yazdı.