Bakan Soylu operasyonu takip etti: '120 şüpheli gözaltına alındı'

Uşak'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde uyuşturucuya yönelik operasyonu takip etti.

Soylu, operasyonla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarmanın, yeni bir uyuşturucu operasyonu vesilesi ile yola çıktığını" söyledi.

Soylu, "Bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başlattık. Şu saat itibarıyla 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları gerek imal ve gerek ticaret yapanlar..." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır."