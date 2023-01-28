Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programında konuştu.

YeniŞafak'taki habere göre, "CHP'nin 14 Mayıs'ı sahiplenmesine ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey. Şimdi 14 Mayıs bir halk harekatıdır. İsmi de beyaz ihtilaldir ve halkın hepsini kapsayan bir ihtilaldir. 14 Mayıs bu ülkede insanların özgürlüklerine, demokrasisine, hürriyetine bu ülkede Kuran-ı Kerim'in okunmasını yasaklayanlara karşı milletin kendi dinine, kendi inancına, kendi değerlerine sahip çıkmasının adıdır. Bunu engelleyen de CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle kavgalı bir siyasi partidir. Bu kadar açık ve net. Rahmetli Menderes'e 'sizi ben bile kurtaramam' diyen bir anlayışı ortaya koymuş, darbecileri tahrik edip keşif yaptırıp Türkiye'de darbe yaptırmışlardır. 14 Mayıs halk iktidarını hazmedememişlerdir."