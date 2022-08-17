Bakan Soylu: Hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek 7,5'lik deprem üzerinden yapıyoruz

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. Depremin yıldönümü sebebiyle kentte bir anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP'li milletvekilleri AFAD Başkanı Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "23 yıl önce bugün 18 bin 373 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye bir afet ülkesidir. 2018 yılının ortasından itibaren AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. O günden itibaren karşı karşıya kalmadığımız afet kalmadı. Kastamonu Bozkurt'ta çaresizliği gördük" dedi.

"Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek 7,5'lik deprem üzerinden yapıyoruz" diyen Soylu, "Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu. (İHA)