Bakan Şimşek: Kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası ile beraber ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbirler alındığını söyledi.

Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."