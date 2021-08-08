Bakan Pakdemirli: Muğla'da yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlara ilişkin Marmaris'te çeşitli açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:
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89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon
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TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.
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2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok
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Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.
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Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı
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6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı.
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(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı
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Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.
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Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı