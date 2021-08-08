Bakan Pakdemirli: Muğla'da yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor

Tarım Bakanı Pakdemirli '89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon' dedi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlara ilişkin Marmaris'te çeşitli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

  • 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon

  • TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.

  • 2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok

  • Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

  • Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı

  • 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı.

  • (Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı

  • Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.

  • Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı

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