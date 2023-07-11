Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majed Al Hogail ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Sayın Majed Al Hogail ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya gelerek ortak çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Bakanlıklarımızın çalışma alanları ile ilgili konularda ülkelerimiz arasında geliştireceğimiz projeleri ele aldık. Ortaya koyduğumuz işbirliğinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum. Değerli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ediyorum."