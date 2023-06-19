Bakan Özhaseki: Belirli bölgelere yapı yasağı gelmesi lazım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Devlet Demiryolları'nda çelik hatların bile eğildiği bir ortamda siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım" dedi.

Özhaseki, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’ye gitti.. Özhaseki, Osmaniye Valiliği ziyaretinin ardından Ahmet Cevdet Paşa Salonu’nda koordinasyon toplantısına katıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlere ilişkin konuşan Özhaseki, "Bütün etkilenen yerlerde, yaptığımız tespitlerde, ufak tefek sayı değişikliği, itirazlar neticesinde olsa da 680 bin konutumuz yerle yeksan olmuş veya ağır hasarlı, yıkılmak durumunda. Bu arada tek katlı iş yerleri gibi, depolar gibi bağımsız birimlerle söyleyecek olursak 170 bin civarında hasarımız daha var. Toplamda 850 bin bağımsız birim yeniden yapılmak durumunda" dedi.

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Söylemeniz çok kolay, 850 bin diyoruz, geçiyoruz ama bu neredeyse Osmaniye büyüklüğünde veya Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-6-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demektir. Maddi hasar karşımıza çıkan, rakamsal olarak ifade edecek olursak 100 milyar dolar civarında. Tabii bütün bunları karşılayabiliriz. Ama 50 binden fazla canımız da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil.”

'Fay hattı üzerine inşaya izin vermek deliliktir'

Çok hızlı şekilde imar planlarını bir daha yeniden gözden geçirip revize edilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Bu arada yapı yasağı getireceğimiz mecburen yerler var. Bu isteğe bağlı değil. Eğer bir yerde fay kırığı varsa, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek, hangi şartlarda olursa olsun deliliktir. Bir daha gel, bizi vur bir daha ölelim demektir" ifadelerini kullandı.

"Devlet Demiryolları’ndaki çelik hatların bile eğildiği bir ortamda siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Onun çalışmalarını zaten bakanlığımız bünyesindeki arkadaşlar aylardır sürdürüyorlar" diyen Özhaseki, "Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım ve sonrasında da yeni yapılacak bölgelerle ilgili de birtakım tedbirler, standartlar, iyileştirmeler, belki de sert tedbirler demek daha doğru olur. Ona göre bizim yapıları yapmamız icap ediyor" dedi.

'Vatandaşlarımızın zararını tazmin edeceğiz'

Bakanlık olarak 170 bin civarında bağımsız birimin ihalesinin yapıldığını söyleyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sayı 311 bine çıkacak. Bir sene içerisinde teslim edilecek. Ama bütün bunların ortaya çıkan hasarı sarma noktasında yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bir taraftan da şehirlerin hayatını canlandırmamız lazım. Yıkılan yerlerin eski haline dönmesi lazım.

Oradaki yerel ticaretin, yerel mimarlık, mühendislik bürolarının devreye girmesi lazım. Yerinde dönüşümün esaslarını benimseyerek bizim hayatı yeniden kurgulayıp orada daha sağlam, daha güvenli konutlarımızı yapıp yola çıkmamız icap ediyor. Bu noktada epeyce tedbirlerimiz var.

İnşallah bütün vatandaşlarımızın zararını tazmin edeceğiz, yaralarını saracağız. Hayatı normalleştireceğiz ama bir kere daha söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Tevekkül edeceğiz ama tedbiri asla elden bırakmayacağız. Bu konuda tavizimiz olmayacak.”