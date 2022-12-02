Bakan Özer'e göre 'kadına şiddet' ve 'eğitim'le ilgili konuşmak için kıstas 'başörtüsü'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da düzenlenen 6’ncı Tarih Kültür Medeniyet Semineri’ndeki konuşmasında eğitim sistemini eleştirenleri ve kadına şiddete karşı çıkanları hedef alarak bu konuda konuşmak için "okullarda başörtüsünü savunma" kıstası getirdi.

2000'li yılların başında eğitimin "çok iyi durumda olmadığını" söyleyen Özer, bugüne gelindiğinde okullaşma oranının arttığını savundu ve ardından şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bu manzaraya baktığımız zaman bugün eğitimle ilgili konuşanlar, dün bu ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını engelleyenler olduğunu görüyoruz.

Bu ülkede başörtüsü yasakları, eğitim erişimi için neden bariyer olarak kullanıldı.

Onlar bugün kadına şiddetle ilgili konuşuyorlar ama başörtüsünden dolayı eğitime erişemeyen kadınlar olduğu zaman, tek bir kelime konuşmadılar.

Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, kadınlar eğitim hakkından mahrum oldukları ve yurt dışına gittikleri zaman onlar hiç beyin göçüyle ilgili konuşmadılar."

Özer ayrıca "ekonomik koşulları zorlamasına rağmen her zaman eğitim sisteminin, öğretmenlerin yanında olduğunu" ileri sürdüğü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da bunun için minnettar olduğunu ifade etti.