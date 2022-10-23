Bakan Özer'e: 'Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevi AKP mitinglerine katılım sağlamak mı?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitingine okullardan katılım sağlamak için yapılan toplantıları Meclis gündemine taşıdı. Paylan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevi AKP mitinglerine katılım sağlamak mıdır?” diye sordu.

Paylan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin, Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da yapacağı mitinge okullardan katılım sağlamak için ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptığı yönündeki haberleri anımsatarak konuyu TBMM’ye taşıdı.

Haberlerde, toplantıda, okul okul planlama yapıldığı, bir ilçe milli eğitim müdürünün mitinge katılması için her okuldan bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir hizmetli, iki öğretmen belirlediğini, bu şekilde mitinge 500 ila 1000 kişi arasında katılım sağlanacağı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yöneltilen önergedeki sorular şöyle:

“Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevi AKP mitinglerine katılım sağlamak mıdır? Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali hakkında soruşturma başlattınız mı? Görevi şehirdeki eğitim düzenini organize etmek olan bir milli eğitim müdürünün, eğitim çalışanlarına böyle siyasi baskı uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?” (ANKA)