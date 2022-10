Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü'nden Erdoğan'ın mitingine katılım için okul okul planlama

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı BaşkanıTayyip Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da yapacağı mitinge okullardan katılım sağlamak için ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Toplantıda, okul okul planlama yapıldığı, bir ilçe milli eğitim müdürünün mitinge katılması için her okuldan bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir hizmetli, iki öğretmen belirlediğini, bu şekilde mitinge 500 ila 1000 kişi arasında katılım sağlanacağını belirttiği aktarıldı. Küçükali’nin ise “Önemli bir miting, gerekli desteği sağlamamız lazım. İnşallah el birliği ile amaçladığımız hedeflediğimiz kalabalığı oraya toplayacağız. Emin olun ki Türkiye’nin en önemli mitingi bu olacak. Bir meşale yanacak buradan, arzu edilen kalabalık toplanırsa…” dediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü, Diyarbakır’da toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan’ın Diyarbakır programının 15 Ekim’de yapılması planlanmış, ancak 14 Ekim akşamı Bartın Amasra’da 41 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden kazası nedeniyle ertelenmişti. Programını iptal eden Erdoğan, facia bölgesine gitmiş ve incelemelerde bulunmuştu.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre; Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 19 Ekim’de ilçe milli eğitim müdürleri ile bir toplantı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, toplantıda; Erdoğan’ın 23 Ekim programını hatırlattı.

'Önemli bir miting'

Küçüali’nin, ilçe milli eğitim müdürlerine; 15 Ekim mitingi öncesinde bir planlama yaptıklarını, o planlamanın aynen uygulanacağını ancak miting için toplanacağı söylenen sayının yeterli olmadığını belirttiği öğrenildi. Küçükali’nin, “Önemli bir miting, gerekli desteği sağlamamız lazım” dediği kaydedildi.

Küçükali’nın ayrıca; il milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerinin tamamına doğrudan mesaj atmamaları talimatını verdiği aktarıldı. Küçükali’nin, “Bazı ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimize mesaj atmış. Demiş ki, ‘İl Müdürümüz bizden şu kadar sayıda katılım bekliyor. Herkes öğretmenlerini ayarlasın. Herkes şu sayıda elemanını, öğretmenini, hizmetlisini toplasın. Miting alanında çeksin, bana atsın, ben de milli eğitim müdürüne atacağım.’ Bu şekilde bir mesajı müdürlere çekmeniz doğru değil” dediği ifade edildi.

'Güvendiğimiz müdürlerle bire bir çalışıyoruz'

Küçükali’nin “Siz müdürlerinizi biliyorsunuz. Kim bu işe gönül vermiş, kim sağlam; onlarla irtibata geçiyorsunuz. O müdürleriniz de okullarındaki öğretmenleri biliyor. Güvendiği öğretmenlerle birebir görüşüyor. Diğer öğretmenlere zaten valilikten bir mesaj gidiyor, katılımları ile ilgili. Davetiye gidiyor tüm öğretmenlere. Ama biz güvendiğimiz müdürlerle birebir çalışıyoruz, onlar güvendikleri öğretmenlerle birebir çalışıyorlar” dediği belirtildi.

Küçükali’nin sözlerinin ardından bazı ilçe milli eğitim müdürlerinin, mitinge katılımı sağlamak için nasıl bir organizasyon yaptıklarını anlattığı ifade edildi. Bir ilçe milli eğitim müdürünün her bir şube müdürüne 5 okul müdürü; 5 okul müdürünün her birine de 10 okul müdürü zimmetlediğini; her okuldan bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir hizmetli, iki öğretmen belirlediğini, bu şekilde mitinge 500 ile 1000 kişi arasında katılım sağlanacağını belirttiği aktarıldı.

'Arzu edilen kalabalık toplanırsa, bir meşale yanakaca buradan'

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali’nin toplantıda son olarak şu yönde bir açıklama yaptığı ifade edildi:

“Bu Meclis’e kadar taşındı. ‘Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü şöyle yapıyor, böyle yapıyor’, diye. Önemli mi, hiç önemli değil ama. Yine biz işi usulüne uygun yapalım. İşi sıkı tutmamız gerekiyor. İnşallah el birliği ile amaçladığımız hedeflediğimiz kalabalığı oraya toplayacağız. Emin olun ki Türkiye’nin en önemli mitingi bu olacak. Bir meşale yanacak buradan, arzu edilen kalabalık toplanırsa…”

CHP'li Kaya: Öğretmenlere dokunmayın

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na şu değerlendirmeleri yaptı:

“Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürlerine tek tek ulaşamayacağı için ‘Saadet Zinciri’ oluşturmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’a gidecekmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi sıfatıyla, orada miting yapacakmış. Bu mitingin kalabalık olabilmesi için; Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü, tek tek ilçe milli eğitim müdürlerini arıyor. Her bir ilçe milli eğitim müdürüne, 10 okul müdürü zimmetli. 10 okul müdürü, bir başka 10 okul müdürüne zimmetli. Her okuldan bir müdür, müdür yardımcısı, memur, öğretmen olmak üzere toplam 10 kişi getirme zorunluluğu var. Bu getirme zorunluluğunun ispatı da miting alanından selfie çekecek öğretmen ve okul müdürüne gönderecek. Okul müdürü ilçe milli eğitim müdürüne, ilçe milli eğitim müdürü de milli eğitim müdürüne gönderecek.

Sayın Milli Eğitim Müdürü, senin görevin eğitim yapmak.

Gitmeyen öğretmene ne yapacaksın? Hangi hukuki gerekçe ile o mitinge gitmeyen öğretmene soruşturma açacaksın. Sizde hiç mi utanma yok. Hiç mi sıkılma yok? Ey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mitingde kalabalık toplamak istiyorsan, siyasi iradenle topla. Hiç kimseyi, zorla kendi mitingine davet ettirip, daha sonra da CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hodri meydan çekme. Hodri meydan çekeceksen; kendi siyasi örgütlerinle, il başkanınla, ilçe başkanınla… Daha önce sana oy veren seçmeni kaybettin onu biliyoruz. O seçmenle buluşmayı denesene.

Diyarbakır Valisi’ni, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü’nü uyarıyorum. Öğretmenlere dokunmayın. Öğretmenle oynamayın. Öğretmen, kendi isterse, bir siyasi partinin mitingine gider kendi taleplerini haykırır. Ama hiç kimse öğretmeni zorla bu tür mitinglere götüremez.”

CHP’li Kaya ayrıca, Küçükali’nin ilçe milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantının ses kaydının ortaya çıktığını belirterek, sosyal medya hesabında; "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da yapacağı mitinge, öğretmenlerin katılımı için baskı yapıldığını açıklamıştım. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin miting için okul yönetimlerine talimat veren ses kaydı çıktı” açıklamasını yaptı.

Küçükali dönüş yapmadı

ANKA Haber Ajansı, ilçe milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantı ve toplantıdaki sözleri ile ilgili olarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye not bıraktı. Bu sabah saatlerinde ulaşılan Özel Kalem Müdürlüğü, kısa sürede dönüş yapılacağını bildirdi. Kısa süre sonra Özel Kalem Müdürlüğü’nden “İl Milli Eğitim Müdürü’nün ilçelerde yoğun bir programının olduğu, gün içinde dönüş yapılacağı” yanıtı verildi. Ancak, herhangi bir dönüş yapılmadı.