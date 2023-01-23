Bakan Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz" dedi.

"Amacımız sağlıklı, güvenli bir okul iklimini inşa edebilmek" açıklamasında bulunan Mahmut Özer, "Artık tüm dünya madde bağımlılığının yanında davranış bağımlılığıyla da mücadele etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.