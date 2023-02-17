Maraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın etkileri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" diye konuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Özer'den deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Mahmut Özer, 'Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız' dedi.
Haber Merkezi
Maraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın etkileri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" diye konuştu.