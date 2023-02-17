Bakan Özer'den deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerle ilgili açıklama

Bakan Mahmut Özer, 'Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız' dedi.

Haber Merkezi

Maraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın etkileri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" diye konuştu.

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