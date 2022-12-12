Bakan Özer'den 'çocuk' itirafı: Öyle bir sayı açıkladı ki...

TBMM Genel Kurulu’nda dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri, 860 bin kız çocuğunun eğitime ulaşamadığını, 1,2 milyon öğrencinin kayıt dışı olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i eleştirdi.

Görüşmelerin sorunda eleştiri ve sorulara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Özer, ilk ve orta öğretimde eğitim dışında kalan çocukların sayısını açıkladı.

Özer, şunları söyledi:

“‘1,2 milyon öğrenci kayıt dışı. 680 bin kız öğrenci eğitime erişemiyor’ retoriği, hiçbir veriye dayanmayan bir retoriktir. Rakamları vereceğim, lütfen beni yalanlayın. İlkokul çağı nüfusu 5 milyon 219 bin 459’dur. Şu anda ilkokulda kayıtlı öğrenci sayısı 5 milyon 200 bin 144’tür. Okullaşma oranı yüzde 99,63’tür. Sadece 11 bin 654 öğrenci kayıt dışıdır. Ortaokulda 5 milyon 60 bin 300 çağ nüfusu vardır. Bunların 5 milyon 31 bin 879’u eğitim sistemi içerisindedir. Şu anda 28 bin 421 öğrencinin kaydı yoktur. Okullaşma oranı yüzde 99,44’tür. Lisede 5 milyon 84 bin 264 çağ nüfusu vardır. Bunun 4 milyon 843 bin 596’sı kayıtlıdır. 240 bin 668’i kayıt dışıdır. Okullaşma oranı yüzde 95,06’dır. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt dışı kalan toplam rakam 280 bin 743’tür. 1,2 milyon değildir. 688 bin veya 670 bin kız çocuğunun okula erişimi ile ilgili sorun, hiçbir veriye dayanmamaktadır.

Diğer bir konu; açık öğretimle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Açık ortaokulda toplam öğrenci sayısı 142 bin 326’dır. Bunun 18 yaş altısı sadece 7 bin 774’tür. Geriye kalan 134 bin 552’si 18 yaş üstüdür. Açık lisede 1 milyon 112 bin 765 öğrenci vardır. Bunun 18 yaş altısı 232 bin 152’dir. 18 yaş üstü ise 880 bin 613’tür. 18 yaş altı 232 bin 152’nin de sadece 111 bin 739’u kız çocuklarımızdan oluşmaktadır.” (ANKA)