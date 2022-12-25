Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağız

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık 2021'de toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın ardından geçen bir yılda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçirildi.

Öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği yemesi ve okul terklerinin azaltılması gibi önerilerin de yer aldığı tavsiye kararlarına ilişkin çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

DHA'nın aktardığı habere göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "13 tavsiye kararına ilişkin de çeşitli adımlar attık. Bunlardan biri de "Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki tavsiye kararına ilişkin de çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Hali hazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardıklarını söyleyen Özer, "Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız" dedi.