Bakan Özer öğretmenlere polis saldırısı için 'manipülasyon' dedi

Milli Eğitim Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Taban maaş hakkımız geri verilsin" diye toplanan öğretmenlere polislerin biber gazı sıkması ve öğretmenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde imal edilen ve evde eğitim gören çocukların eğitimlerinde kullanılacak materyalin dağıtım törenine katılan Özer, burada yaptığı konuşmada "öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona, şiddetle karşı duruyoruz" dedi.

Özer şunları kaydetti:

"Bizim eğitim sistemimizin en değerli varlığı öğretmenlerimiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletteki öğretmenlerimizle özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi noktaya getirmek için çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu olan öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona, şiddetle karşı duruyoruz."