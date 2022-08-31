Soylu öğretmenlere polis saldırısını savundu: 'Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın dün Ankara'daki basın açıklamasına polis saldırısını savundu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini hedef aldı.

Soylu eylemde gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan öğretmen içinse "Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Ankara'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantı sonrası açıklama yapan Soylu'ya Ankara'da eylem yapan öğretmenlere yönelik polisin müdahalesine gelen eleştiriler soruldu. Soylu şunları söyledi:

"Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye başka bir noktaya taşınmak isteniyor gibi bir kaygı var. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, bu çabanın sebebinin henüz ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye çalışan bir tavır var. Bu eski Türkiye'de kaldı. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar ve beceremeyecekler. Polis karşıtlığı, öğretmen karşıtlığı oluşturmayınız. Buradan beslenmeyiniz. Kayseri'de bir polisimize şiddet uygulandı. O uygulananla ilgili müdahalede tutuklama oldu dün akşam. Hak ve haksızlık önemlidir. Kanunda ne yazıyor, buna bakmak lazım. Keşke kimse kusur ve suç işlemese. Hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından güçlüdür. Bu gücü ve milletin lehine kullandığımızı da belirtmek isterim. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de eksiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin."

Kılıçdaroğlu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın gözaltına alınan bir öğretmenin görüntülerinin yer aldığı video mesajını alıntılayarak Twitter hesabından paylaşmış ve “Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” demişti.