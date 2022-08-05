Bakan Özer müfredata yeni bir ders ekleneceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Kadıköy'de bulunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
DHA'nın haberine göre, müfredatla ilgili çalışma yapıldığını ve "Kültür Tarihi" dersinin ekleneceğini söyleyen Özer, "Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere" dedi.
Özer, şunları söyledi: