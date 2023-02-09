Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmaları 4. gününde devam ediyor.



Okullar deprem bölgesinde iki hafta, Türkiye genelinde bir hafta tatil edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de konu hakkında açıklama yaptı.

Deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını bildiren Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" demişti.