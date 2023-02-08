Bakan Özer: 10 ilimizdeki öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı büyük yıkımın üçüncü gününde yapılan son açıklamalara göre, 9 bin 57 kişi hayatını kaybettiği, 52 bin 979 kişinin yaralandığı, 6 bin 444 binanın da yıkıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.