Bakan Özer iş bırakma eylemi öncesi öğretmenleri hedef aldı

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in aralarında bulunduğu 13 eğitim sendikasının 14 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirdiği toplantının ardından ilan ettiği iş bırakma eylemine 2 gün kaldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eylem çağrılarını duyduklarını belirterek "eyleme katılan öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini, velilerle temas kurup öğrencinin okula gelmesini engelleyen öğretmenler hakkında da yasal işlem başlatılacağını" söyledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına katılan Özer, yaptığı konuşmada Öğretmenlik Kariyer Sistemine ilişkin "Şimdi yazdan itibaren bir problem başladı sosyal medyada. 'Hepimiz uzman öğretmeniz, itibarımıza dokunmayın…' Sanki biz sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi bir manipülasyon ortaya çıktı. Kimin haddine ki öğretmenin yeterliliğini ölçmek? Bu isteğe bağlı bir kariyer sistemi, zorunlu değil. İsteyen öğretmenimiz eğer başvurur, bu süreçleri tamamlarsa uzman veya başöğretmen olabilir ama istemiyorsa öğretmen olarak hiçbir hak kaybı olmadan çalışmasına devam edebilir. Gelinen noktada ne oldu? Hatta siyasi parti liderleri boykot çağrısı yaptı. Sanki bizden fazla öğretmeni düşünüyormuş gibi ama öğretmenlerimiz herkese dersini verdi. Şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i bu eğitimlere başvurdular. Eğitimlere başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'i de sınava başvurdu. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Özer, son zamanlarda "eylem, kısmi eylem ve tam gün eylem" çağrılarını duyduklarını, yarınki ve ondan sonraki gün eylemlerde öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek, o eyleme katılan öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini, velilerle temas kurup öğrencinin okula gelmesini engelleyen öğretmenler hakkında da yasal işlem başlatılacağını belirtti.

'İstemiyor musun kardeş, o zaman sınava girme'

5377 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre inşa edilen sistematiğin zorunlu olmadığını savunan Özer, "Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz, rasyonel değildir. İstemiyorsan girmezsin. Zorunluysa eğer istenmediği zaman eylem yapılabilir ama isteğe bağlıysa bunun eylemi olmaz. İstemiyor musun kardeş? O zaman sınava girme. Bırak da yararlananlar yararlansın bu imkandan. Onun üzerinden bir manipülasyon, spekülasyon yapmaya hakkın yok. Ki her konuşmamızda ifade ettik, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bu hali sadece bir başlangıçtır. Her kanun çıktığı zaman bir başlangıçtır. Yeni ilavelerle yeni haklarla her zaman güncellenecektir, çok daha iyi noktalara getirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra "2-3 iyileştirme" yapacaklarını kaydeden Özer, şöyle devam etti:

"Bir tanesi kıdemli öğretmenlerimizle ilgili. Yıl tam netleşmedi, 20 veya 25-30, tam net değil, yıla sahip olan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl daha başöğretmen olarak beklemesinler diye o şartı kaldıracağız. İkincisi eğer eğitim alanında veya atandığı alanda tezli yüksek lisans yapmışsa 10 yıl beklenen uzman öğretmenlikteki bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz. Eğer eğitim alanında, yine atandığı alanda doktora yapmışsa doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı getireceğiz. Sahaya sürekli kulak veriyoruz, sürekli birlikte karar vererek süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz ama kimse gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. Biz okul yöneticilerimizle öğretmenlerimizle bu eğitim sisteminin her türlü problemini çözeriz ve çözüldüğünü de bakın gösterdik."

Bakan Özer AKP, MHP ve BBP il başkanlıklarını da ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.