Bakan Özer: Bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'de bazıları istiyor ki eğitimin tüm süreçleri kendi tekellerinde olsun. O eski Türkiye'ydi. O Türkiye bitti. Artık yepyeni bir Türkiye geliyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşan Bakan Özer, 2000'li yıllarda 74'ler civarında olan üniversite sayısının, bugün 209'a yükseldiğini, kaliteden ise ödün vermediklerini savundu.

Özer "Eğer siz kaliteyi merkeze alıp, kaliteli bir şekilde büyümeyle ilgili lojistik her türlü desteği verirseniz, kaliteyle ilgili bir sorun olmaz. Ama Türkiye'de bazıları istiyor ki eğitimin tüm süreçleri kendi tekellerinde olsun. O eski Türkiye'ydi. O Türkiye bitti. Artık yepyeni bir Türkiye geliyor, gençleriyle, eğitimli insanlarıyla, vatandaşlarıyla hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyonu kucaklayan bir Türkiye geliyor. İşte bunun mimarı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza, eğitime son 20 yılda vermiş olduğu tüm bu destekler için, her yıl Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin diğer bakanlıkların bütçesinden fazla olması için yaptığı pozitif ayrımlardan dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.