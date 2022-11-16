Bakan Özer'e öğretmenlerden tepki: 'Bu maaşla gel sen yaşa!'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti.
Bakan Özer 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi.
Özer’in öğretmenin talebine karşılık vermemesi ve uzattığı çiçeği almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öğretmenler "Bu maaşla gel sen yaşa" etiketiyle Bakan'a tepki gösterdi.
Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:
24 yıllık en yüksek kademedeki öğretmen buyrun burdan yakın #BuMaaşlaGelSenYaşa#MahmutÖzerİstifa pic.twitter.com/XMEWoFZpCl— BernaGüneriKutlu (@GuneriKutlu) November 15, 2022
Meslekte 11. yılım ,tek maaş var, ne evim ne de arabam var,hayalini bile kuramaz oldum artık bunların.— meriç inan (@mericoooo) November 15, 2022
Açlık sınırındayız ,teşekkürler emeği geçen herkese 👏#BuMaaşlaGelSenYaşa#BakanÖzeristifa#MahmutÖzeristifa pic.twitter.com/RE9yz4aFGo
#BakanÖzerİstifa #BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/30mptwc1YR— TKP (@tkpninsesi) November 15, 2022
21 yıllık öğretmenim. Geçen ayki maaş az daha insaflıymış on bini biraz geçmiş. Bu ay hesabımda görmemle kaybolması bir olan miktar ise ektedir.#BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/MuVUBzGCLy— Çiğdem ÖĞRETİCİ (@ogretici_cigdem) November 15, 2022
22.yılını çalışan 1/4 en yüksek kademede ki bir öğretmen olarak aldığım maaş bu 👇— ÖZGÜR GÜRLER (@ZGRLER2) November 15, 2022
Tüm öğretmenler insanca yaşam koşullarını sağlayacak yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş artışı hakkı.#BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/tKVtVfsRyS
Kademe / Derece 1/3— Ulaş Akdoğan (@akdogan3376) November 15, 2022
Net ödenen 11022
2 çocuk yardımı dahil. #BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/UeYSjDvyMM
Öğretmenlerin maaşı açlık sınırında#BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/vZbmrh6i02— Sultan Çapan (@sultancapan72) November 15, 2022
33 yıllık öğretmenim bu da benim maaşım #BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/buZPhOXV4o— Hülya KILIÇ (@hulyakilic68) November 15, 2022
En düşük öğretmen maaşı 12 bin liraymış (!) Hadi oradan. @ensonhaber #BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/DyTa00nibr— Niyazi Öğretmen (@niyaziyigin) November 15, 2022