Bakan Özer'e öğretmenlerden tepki: 'Bu maaşla gel sen yaşa!'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti.

Bakan Özer 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi.

Özer’in öğretmenin talebine karşılık vermemesi ve uzattığı çiçeği almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öğretmenler "Bu maaşla gel sen yaşa" etiketiyle Bakan'a tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:

Meslekte 11. yılım ,tek maaş var, ne evim ne de arabam var,hayalini bile kuramaz oldum artık bunların.

Açlık sınırındayız ,teşekkürler emeği geçen herkese 👏#BuMaaşlaGelSenYaşa#BakanÖzeristifa#MahmutÖzeristifa pic.twitter.com/RE9yz4aFGo — meriç inan (@mericoooo) November 15, 2022

21 yıllık öğretmenim. Geçen ayki maaş az daha insaflıymış on bini biraz geçmiş. Bu ay hesabımda görmemle kaybolması bir olan miktar ise ektedir.#BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/MuVUBzGCLy — Çiğdem ÖĞRETİCİ (@ogretici_cigdem) November 15, 2022

22.yılını çalışan 1/4 en yüksek kademede ki bir öğretmen olarak aldığım maaş bu 👇

Tüm öğretmenler insanca yaşam koşullarını sağlayacak yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş artışı hakkı.#BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/tKVtVfsRyS — ÖZGÜR GÜRLER (@ZGRLER2) November 15, 2022

Kademe / Derece 1/3

Net ödenen 11022

2 çocuk yardımı dahil. #BuMaaşlaGelSenYaşa pic.twitter.com/UeYSjDvyMM — Ulaş Akdoğan (@akdogan3376) November 15, 2022