Bakan Özer'e öğretmenlerden tepki: 'Bu maaşla gel sen yaşa!'

Atanmayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sırada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı hareket tepki çekti.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti. 

Bakan Özer 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi.

Özer’in öğretmenin talebine karşılık vermemesi ve uzattığı çiçeği almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öğretmenler "Bu maaşla gel sen yaşa" etiketiyle Bakan'a tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:

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Öğretmen çiçek uzattı, Bakan Mahmut Özer kulağını kaşıdı