Bakan olmak isteyenlerin vekil olamayacağını açıklamıştı: Hangi CHP'liler vekil olmayacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında “Altı lider olarak sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; yürütmede görev almak istediği için aday olmayacağını açıklayan ilk isim CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oldu. Özkaç'un yanı sıra, CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa, Ahmet Akın ve Seyit Torun’un yeni dönemde Meclis’te olmayacağı iddia edildi.

Millet İttifakı'na yer alan partilen genel başlarının imzaladığı metne göre; her partiye bir bakanlık verilecek ve kalan bakanlıklar da oy oranına göre dağıtılacak.