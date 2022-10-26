Bakan Nebati'nin 2016'da söylediği sözler gündem oldu: 'Allah 15 Temmuz'u bize bir ikram olarak verdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı bir organizasyonda yaptığı '15 Temmuz' açıklaması tartışma konusu oldu.

Oda TV'nin haberine göre; 7 Aralık 2016’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir program kapsamında konuşan Nebati "Allah 15 Temmuz'u bize bir ikram olarak verdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu konuşmayı gerçekleştirdiği tarihte AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe edinmiş olduk, 246 şehidimize ve 2 bin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben."