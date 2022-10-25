Banka müdürleri Bakan Nebati'yi uyardı: 'Sistematik risk yaratıldı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün banka genel müdürleriyle bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre; banka genel müdürleri, Merkez Bankası’nın kararıyla başlayan menkul kıymet tutma zorunluluğuna dair ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

Banka genel müdürleri toplantıda TL mevduat çekmenin politika faizindeki indirimlerle daha da güçleştiğini dile getirirdi. Diğer yandan müdürler, kur korumalı mevduatın faizinin düşmesi nedeniyle yatırımcıların mevduata geçmesinin beklenmediğini belirtti.

Kavcıoğlu toplantıya katılmadı

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben katılırken, toplantıda gündeme gelen düzenlemeleri yapan ve aynı zamanda politika faizi kararlarını alan kurum olan Merkez Bankası’nın başkanı Şahap Kavcıoğlu toplantıda bulunmadı.

Daha öncesinde Nebati ile Kavcıoğlu arasında ‘ekonomi politikaları’ konusunda anlaşmazlık olduğunu iddia edilmişti.