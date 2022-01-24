Bakan Nebati'den ekonomistlere: Siz bizim faiz indirdiğimize bakmayın

Hazine Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Toplantıya katılan ekonomistler, Bakan’ın yüzde 36’lık enflasyonun altında kredi kullanımı yapıldığını ve bunun başarı olduğunu, yüzde 14’lük Merkez Bankası faizine bakılmadığını söyleyerek ‘’Merkez Bankası’nı ve politika faizini önemsizleştirdik’’ ifadelerini kullandığını aktardı.

Karar'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul’da bir araya geldi. Hazine Bakanı Nebati, akademisyen ve ekonomistlerle yaptığı toplantıda enflasyon, faiz, döviz kurları, döviz endeksli mevduat gibi konularda açıklamalarda bulundu. Daha önce enflasyonu cari fazlayla çözeceklerini ve pik yapacağını söyleyen Nebati’nin enflasyonun birkaç ay yüzde 40’larda kalabileceğini, fakat yüzde 50’ye yükselmesini beklemediklerini söylediği öğrenildi.

Nebati ayrıca, enflasyon oranının, ocakta aylık yüzde 6-8 arası olacağını, “Şubat da yüksek olacak, ama yılsonu yani Aralık’ta baz etkisi ile 14 puan inecek. Gıda enflasyonu kuraklık olmaması nedeniyle aşağı gelecek” dediği aktarıldı. Katılımcılar Bakan Nebati’nin, yüzde 36’lık enflasyonun altında kredi faizi oranlarıyla kredi kullanımı yapıldığını, yüzde 14’lük Merkez Bankası faizine bakılmadığını söyleyerek “’Merkez Bankası’nı ve politika faizini önemsizleştirdik’’ ifadelerini kullandığını belirtti.

Hatta Bakan Nebati'nin “Enflasyonun altında kredi kullanıyorsunuz. Bu bir başarı değil mi? Baktırdım, Cumhuriyet tarihinde böyle bir başarı olmuş mu diye; kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz” dediği ifade edildi. Ayrıca şirketlerden "10 milyar dolarlık DTH bozulmasını bekliyorum" diyen Nebati’nin kurumların ellerindeki Döviz tevdiat hesaplarını TL’ye çevirmeleri halinde elde edilecek Kurumlar Vergisi istisnasını kullanmak isteyeceklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise, 10 milyar dolar civarında bozum gerçekleşmesini bekliyorum” dediği öğrenildi.

‘Sadece elektrik, doğalgaz, sigara 5 puan ediyor'

Bakan Nebati'nin enflasyon oranının, "ocakta aylık yüzde 6-8 arası olacak" sözlerini yorumlayan ekonomistler sadece elektrik, doğalgaz ve sigaranın 5 puan ettiğini belirterek ocakta TÜFE’nin yüzde 13.5’i aşacağını belirtti.

Mustafa Sönmez yaptığı değerlendirmede ‘’Nebati ocak ayında yüzde 6-8 dolayında TÜFE artışı beklediğini söylemiş. Ortası, yüzde 7 olsa yıllığı yüzde 43 ediyor. Nebati, nereden çıkarıyor yüzde 6-8’i? Sadece elektrik, doğalgaz, sigara, akaryakıt 5 puan ediyor. Ocak TÜFE’si Aralık’ın yüzde 13,5’ini geçer. Yıllığı da yüzde 50’yi aşar. Gözümüz TÜİK’in üstünde’’ dedi. TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise ‘’Yetkililer ocak enflasyonunun yüzde 6-8 arasında olacağını tahmin etmiş. Aralık’taki ivme o kadar güçlü ki, Ocak’ta fiyatlar değişmese bile önceki aydan taşınan 5,8 puan var. Üzerine enerji, tütün ve diğer zamlar eklendiğinde yüzde 10’u geçiyor. Ocak’ta yüzde 6-8 arasında gelirse şaşırırım’’ değerlendirmesinde bulundu.