Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin tanıtım toplantısında yeni tedbir paketine ilişkin öne çıkan açıklamaları şunlar:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Nebati 'yeni' modeli açıkladı: Bankalar, kuyumcular fiziki altın teslim noktaları olacak
Nebati, 'Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu' dedi.
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin tanıtım toplantısında yeni tedbir paketine ilişkin öne çıkan açıklamaları şunlar: