Bakan Nebati 'yeni' modeli açıkladı: Bankalar, kuyumcular fiziki altın teslim noktaları olacak

Nebati, 'Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu' dedi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin tanıtım toplantısında yeni tedbir paketine ilişkin öne çıkan açıklamaları şunlar:

"20 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız önlemler paketi açıklamıştı. Bu TL'ye olan inancın tescil edilmesiydi. İlk adım kur korumalı mevduattı. İkinci adım da altın tasarrufları. Şimdi onu arz edeceğim.

Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu. Bu konuda yol alınamadı. Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokacaklar. Talep etmeleri halinde altınlarını fiziki olarak alabilecekler.

Fiziki altın teslimat noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu sisteme girecek. Vatandaş ziynet altınlarını teslim edecek. Bu işleyişte en önemli paydaşlar katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları olacak.

Bankaların her ilde bir şubesi mutlak surette kuyumcu işleyişini de gösterecek. Altın gününden ziyade her gün altın işlemi yapabilecek. Tasarrufları artırırken ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız gerekiyor.

KGF paketi

Bunun en önemli ayağı Kredi Garanti Fonu. Dengeli bir görünüm bununla sağlanacak. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye büyürken cari açık azaldı. Bundan sonra Türkiye büyürken cari açık dengeye gelecek. Önceki KGF uygulamasından iş dünyamız azami ölçüde faydalandı. Hatta gereksiz ihtiyaçlarını da buradan giderdi.

60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu, bitince başlayacak paketlerin ilk adımı olacak. Siz yeter ki üretim yapın. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olarak üç destek paketini uygulamaya alıyoruz.

Bunlar 20 Aralık'ta açıklanan selektif kredi politikasının yansımaları. 1 milyon yazılımcı projesinde 790 bin kişi aktif eğitim alıyor. KGF kanalıyla girişim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik adım atmış olacağız.

Yatırım destek paketi 25 milyar TL'lik bir paket. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak.

Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade.

KOBİ ve KOBİ dışı şirketlere verilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.

Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.

Özel bankalara çağrım, lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.

25 milyar liralık ihracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak.KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır.

Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir.

Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir."

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