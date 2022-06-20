Bakan Nebati, ücretlere eklenecek enflasyon farkının detaylarını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta “Enflasyonun yüzde 7,5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” dedi.

Gürer’in soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzası ile verilen yanıtta “Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2022 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı dahil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup Temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7,5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” ifadesine yer verildi.

Soru önergesine verilen yanıtta “Ayrıca, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 2.500 liraya yükseltilmiştir. Soru önergesinde yer alan diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesindedir” denildi.