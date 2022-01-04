Bakan Nebati kur korumalı mevduatta son rakamları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı. Nebati "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Ayrıca Bakan Nebati kur korumalı mevduat benzeri yeni araçların da geleceğine işaret ederek "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" diye konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir

Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler desteklenecek

Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz

(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız"